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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Китай в феврале нарастил импорт нефти из России на 18% в годовом исчислении

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай в феврале 2024 года импортировал 9,1 млн тонн российской нефти на $5,13 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Доля российского сырья в общем объеме импорта Китая за февраль (44,14 млн тонн) - 20,6%.

Месяцем ранее Китай импортировал 8,62 млн тонн нефти из России. Таким образом, поставки увеличились на 5,6% к январским значениям. Относительно февраля 2023 года поставки сырья выросли на 18%.

Всего за два месяца 2024 года Китай импортировал 88,3 млн тонн нефти (+5,1% г/г) на $51,29 млрд.

В тройке крупнейших поставщиков нефти для КНР, помимо России, остаются Саудовская Аравия (январь - 6,5 млн т, февраль - 6,99 млн т) и Ирак (январь - 5,16 млн т, февраль - 4,98 млн т).

По итогам прошлого года Китай увеличил импорт нефти на 11%, до 564 млн тонн. Крупнейшим экспортером нефти стала Россия, увеличившая экспорт в КНР на 24%, до 107 млн тонн.

Ирак Китай Саудовская Аравия ГСУ
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