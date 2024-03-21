В Думе просят ускорить проект проверки наличия полисов ОСАГО дорожными камерами

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы поддержали российских автостраховщиков и обратились с письмом к главе правительства с просьбой ускорить запуск в РФ проекта проверки дорожными камерами наличия полисов ОСАГО, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на конференции Insur-Selling-2024 в четверг. Он сказал, что задержка в старте проекта беспокоит страховое сообщество.

По его словам, комитет по финансовому рынку нижней палаты поддержал автостраховщиков, соответствующее "письмо за подписью главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова было направлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина".

"Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам все готово. Необходимо ускорить запуск этого процесса. Практика показывает, что не покупают полисы ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы. Такая "экономия" с их стороны снижает защиту имущественных прав потерпевших в ДТП: в результате они вынуждены взыскивать возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства, что занимает много времени, а если виновник аварии неплатежеспособен - де-факто не дает возможности получить возмещение", - сказал Евгений Уфимцев в ходе выступления.

Президент РСА обратил внимание, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, "которым предполагается исключить обязанность предоставить полис ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД". "Это приведет к снижению контроля за исполнением автовладельцами обязанности страховать свою гражданскую ответственность", - предупредил он.

Уфимцев напомнил, Банк России разработал и направил в правительство предложения, касающиеся параметров пилотного проекта по видеофиксации водителей без полиса. Цель проекта - выявление с использованием камер факта неисполнения обязанности автовладельца по обязательному страхованию ответственности и заключению договора ОСАГО. При этом проверка на наличие полиса ОСАГО может проводиться только в тех случаях, "когда такое правонарушение является сопутствующим", то есть дорожные камеры изначально зафиксировали иное правонарушение, например, несоблюдение правил дорожного движения.

Вместе с тем формат проекта предполагает необходимость внесения изменений в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) "с целью обеспечения возможности назначения административного штрафа за неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности не чаще одного раза в сутки".

Предполагается, что МВД России должно начать реализацию проекта "не позднее шести месяцев после внесения упомянутых выше изменений в КоАП РФ", напомнил Уфимцев.