ЦБ поддержит "отвязку" полиса ОСАГО от процедуры регистрации авто на одном условии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России готов поддержать идею "отвязки" полиса ОСАГО от процедуры регистрации автомобиля в том случае, если эта мера будет заменена другой системой контроля, сообщил журналистам в кулуарах Finopolis руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

"Система ОСАГО обеспечивает общую безопасность для всех водителей, - объяснил он. - Поэтому такая мера может быть принята в случае, если будет обеспечен контроль с помощью видеокамер на дорогах, который позволит достаточно плотно мониторить автомобильный поток", - сказал он.

Водители при таком контроле будут получать сначала предупреждение, а потом могут подвергаться штрафам.

По мнению Смирнова, этот вопрос, который давно обсуждается, до сих пор не решен, поскольку требует принятия изменений в КоАП. Такие изменения должны защитить водителей от двойного наказания за один проступок. Имеется в виду, что водитель, который был выявлен дорожными камерами как водитель без полиса ОСАГО, может подвергаться штрафу только один раз за день даже в том случае, если камеры зафиксировали его в течение одного дня несколько раз.

Для того, чтобы обеспечить возможность получения штрафа водителем один раз в день за езду без полиса ОСАГО, потребуется внесение поправок в КоАП, пояснил Смирнов.

7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля.

Законопроект № 377569-8 в июне внес в парламент председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

По действующему законодательству, владельцы транспортного средства должны застраховать риск гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля. При этом в законе о безопасности дорожного движения также прописан запрет на совершение регистрационных действий транспортных средств, владельцы которых не купили полис ОСАГО.