Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков рассчитывает на запуск общероссийского проекта проверки камерами слежения наличия полисов ОСАГО на дорогах у нарушителей правил дорожного движения до конца 2024 года, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев интернет-газете "Реальное время".

"Мы очень надеялись, что успеем до конца прошлого года завершить данный процесс, но понимаем, что есть определенные накладки технического характера", что повлияло на сроки запуска проекта, сказал Уфимцев. "Поэтому мы думаем, что 2024 год станет точно годом запуска" этого проекта, добавил он.

В данном случае "речь идет о нарушении, которое имеет длящийся характер". "При подготовке проекта надо было избежать ситуаций, когда человеку могли многократно выставляться штрафы за отсутствие полиса ОСАГО в течение одного дня, если камеры повторно выявили это нарушение", - сказал президент РСА.

Кроме того, при подготовке проекта разработчики отказались от варианта его реализации только в пилотных регионах страны. "Вводится другое ограничение - проверка полисов и последующие штрафы применяются только к водителям, нарушившим правила дорожного движения". "Человек, который нарушил правила дорожного движения, проверяется по базе РСА на предмет наличия полиса ОСАГО, на первом этапе проверки осуществляются только для нарушителей правил дорожного движения", - сказал Уфимцев.

Кроме того, обсуждение показало: "надо было четко разобраться, кому штраф выписывать, и как правильно в этом случае оформлять этот штраф".

"У нас есть два вида наказания - для собственника, у него одни параметры штрафа, и для водителя, который ездит на машине (он может быть вписан или не вписан в полис ОСАГО). Также предстояло уточнить, как правильно внести изменения в КоАП РФ для того, чтобы штраф со стороны камеры по наличию полиса или отсутствия полиса ОСАГО приходил тому человеку, который совершил это правонарушение", - развил тему глава РСА.

"Надо, чтобы у людей были полисы ОСАГО. В противном случае при запуске полномасштабного электронного урегулирования в автогражданке люди столкнутся с трудностями в ситуации, когда у второго участника ДТП нет полиса ОСАГО. И что? Они будут стоять на дороге и ждать представителя ГИБДД. Нагрузка на полицию увеличивается, если у второго участника ДТП нет полиса ОСАГО. А если есть полис, пожалуйста, можно урегулировать убыток в электронной форме. За час разъехались, ни пробок, ни проблем, не требуется вызова дополнительно сотрудника ГИБДД. Поэтому запуск проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах у нарушителей ПДД - правильная инновация. Жаль, что не удалось запустить проект в 2023 году", - сказал Уфимцев.

Депутаты Госдумы поддержали российских автостраховщиков и в марте направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ускорить запуск проекта проверки дорожными камерами наличия полисов ОСАГО. Письмо подписал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее в одном из недавних выступлений президент РСА обратил внимание, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, "которым предполагается исключить обязанность предоставить полис ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД". "Это приведет к снижению контроля за исполнением автовладельцами обязанности страховать свою гражданскую ответственность", - предупредил он.

Уфимцев напомнил, что Банком России разработаны и направлены в правительство предложения, касающиеся параметров пилотного проекта по видеофиксации водителей без полиса. Формат проекта предполагает, в том числе, необходимость внесения изменений в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) с целью обеспечения возможности назначения административного штрафа за неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности не чаще одного раза в сутки.

Предполагается, что МВД России должно начать реализацию проекта "не позднее шести месяцев после внесения упомянутых выше изменений в КоАП РФ", сообщил Уфимцев.

"Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам все готово. Необходимо ускорить запуск этого процесса. Практика показывает, что не покупают полисы ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы. Такая "экономия" с их стороны снижает защиту имущественных прав потерпевших в ДТП: в результате они вынуждены взыскивать возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства, что занимает много времени, а если виновник аварии неплатежеспособен - де-факто не дает возможности получить возмещение за ущерб", - заключил президент РСА.