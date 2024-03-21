Минэнерго обсуждает с другими странами меры по борьбе с "серым" экспортом топлива

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго прорабатывает с дружественными странами вопросы совершенствования межправительственных соглашений, чтобы не допустить "серый" экспорт нефтепродуктов, сообщил на круглом столе в Совете Федерации директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.

Он напомнил, что для недопущения "серого" экспорта перекупщиками (когда экспортируется топливо, за которое производители получили из бюджета "топливный демпфер") правительство ввело заградительную пошлину. Если изначально пошлина была в размере 20 тысяч рублей за тонну и только на моторное топливо, то на фоне осеннего кризиса 2023 года она была увеличена до 50 тысяч рублей за тонну и распространена почти на все нефтепродукты.

С 1 марта до конца августа в России действует запрет на экспорт бензина, но он не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза. Кроме того, с осени прошлого года продолжает действовать эмбарго на вывоз зимнего дизтоплива с такой же оговоркой.

"Сейчас действия, которые предприняло правительство, показывают свои положительные результаты, мы продолжаем с дружественными странами, которые мы в значительной степени обеспечиваем российским продуктом, прорабатывать вопросы совершенствования межправсоглашений, чтобы стабилизировать связи, которые есть, чтобы биржевые спекулянты, которые работают на внутреннем рынке, не вывозили товар по льготным ценам за рубеж. Сегодня эту работу удается хорошо вести, поэтому, несмотря ни на какие внешние вызовы, баланс и дизтоплива, и бензина обеспечен, производство закрывает спрос, увеличен объем предложения на бирже", - заявил Рубцов.

Он также подчеркнул, что Минэнерго выступает против прямого госрегулирования цен на нефтепродукты, а волатильность на бирже является "здоровой ситуацией".

"Подтверждаем нецелесообразность прямого госрегулирования цен, поскольку не хотим потерять наработки ликвидных биржевых инструментов, не хотим развалить сложившиеся производственные цепочки, не хотим нанести ущерб бюджету РФ из-за сокращения переработки или выпуска топлив и не хотим допустить дефицит и, что часто бывает при регулировании цен - отсутствие стимула для повышения качества услуг для конечных потребителей", - сказал директор департамента Минэнерго.

"Сейчас в целом ситуация стабильная - розничные цены с начала года вообще не повышались. Они обычно - и в этом году, вероятно, будет также, это многолетняя тенденция - с учетом инфляционных процессов розничные цены растут темпами, очень близкими к инфляции, иногда чуть больше или меньше в отдельные годы с учетом происходящих процессов", - подчеркнул Рубцов.

"Волатильность на бирже лишь подтверждает конкурентоспособность, ликвидность, рыночность индикаторов, при этом мы смотрим на эту ситуацию как на здоровую", - сказал Рубцов. Он также отметил, что действующих инструментов налогового, антимонопольного, технического регулирования достаточно, но нужно их совершенствовать.

Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) последние несколько дней безостановочно растет на фоне новостей об инцидентах на ряде нефтеперерабатывающих заводов России.

В январе, сообщали источники "Интерфакса", Минэнерго, Минэкономразвития, ФТС и ФНС должны были представить в правительство предложения по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС. Недавно сообщалось также, что Минэнерго предложило отказаться от заградительной пошлины для ряда нефтепродуктов и продуктов нефтехимии при соблюдении определенных условий, а также разрешить не платить повышенную пошлину для компаний, перерабатывающих до 0,5 млн т, а не до 1 млн т в год.