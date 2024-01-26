Министрам поручено обдумать меры пресечения "серого" экспорта нефтепродуктов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минэнерго, Минэкономразвития, ФТС и ФНС должны представить в правительство предложения по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака от 19 января.

Предложения должны быть представлены 31 января, к очередному совещанию в правительстве.

Неделей ранее также обсуждалась ситуация, связанная со снижением производства бензинов в стране из-за остановки одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛа" - "Нижегороднефтеоргсинтезе" (НОРСИ).

В связи с этим Минэнерго поручено представить график закупок нефтепродуктов для обеспечения работы сети АЗС "ЛУКОЙЛа". Сообщалось, что НК запросила другие компании о закупке нефтепродуктов.

Также Минэнерго должно вместе с участниками рынка проработать вопрос об увеличении продаж нефтепродуктов на бирже и представить график ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям рекомендовано держать стабильные цены на АЗС, а РЖД - выделить дополнительные цистерны и локомотивы для поставок нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС должны будут изучить цены на нефтепродукты в субъектах РФ, в том числе по вертикально-интегрированным и независимым компаниям.

Минэнерго, ФАС и Росстандарт также должны представить проект нормативно-правового акта, направленного на обеспечения выбора на АЗС базового и брендированного топлива на равных условиях. Ранее Новак выразил недовольство тем, что "отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро". "Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное", - считает вице-премьер.

ФАС и "СПбМТС" должны усилить контроль за деятельностью недобросовестных участников биржевых торгов, использующих торговых ботов.

С начала 2023 года правительство установило дополнительную пошлину в 20 тысяч рублей за тонну для компаний, непроизводящих моторные топлива, для борьбы с так называемым "серым экспортом" - когда экспортируется топливо, за которое производители получили из бюджета "топливный демпфер".

Однако летом, на фоне топливного кризиса правительство признало, что мера не сработала. 21 сентября был введен полный временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а экспортная пошлина для непроизводителей была увеличена до 50 тысяч рублей за тонну и распространена почти на все виды нефтепродуктов.

Запретительные меры снимались постепенно - 17 ноября был отменен запрет на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива. Эмбарго на экспорт из России зимнего дизельного топлива продолжает действовать.

Недавно сообщалось также, что Минэнерго предложило отказаться от заградительной пошлины для ряда нефтепродуктов и продуктов нефтехимии при соблюдении определенных условий, а также разрешить не платить повышенную пошлину для компаний, перерабатывающих до 0,5 млн т, а не 1 млн т в год.

Для отделения "производителей" от "непроизводителей" действует ряд критериев, в частности, компания должна была иметь свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, в соответствии с которым в 2022 году была осуществлена переработка более 1 млн тонн нефтяного сырья. Теперь Минэнерго предлагает снизить этот порог до 0,5 млн тонн.

Кроме того, предлагается отказаться от заградительной пошлины при соблюдении определенных условий, касающихся минимального объема переработки, при экспорте бензина газового стабильного (переработка не менее 200 млн куб. попутного нефтяного газа), фракции ароматических углеводородов и пироконденсата (переработка не менее 400 тысяч т широкой фракции легких углеводородов), авиационного бензина (если экспортер имел либо декларацию о соответствии техрегламенту ЕАЭС, выданную до 1 апреля 2023 года, либо декларацию, выданную позже, но при условии, что с 1 января 2021 по 1 января 2023 года ему выдавалась декларация, впоследствии прекратившая свое действие). Также обсуждается инициатива полностью вывести из-под повышенной пошлины смазочные масла, нефтяной вазелин, парафины и воски.