Вторая попытка запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" намечена на субботу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Вторая попытка запуска ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), который был отменен в четверг, планируется через двое суток, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Ближайшая возможность запуска, по причине автоматической отмены которого ожидается информация, намечена на утро субботы", - сообщили в ходе трансляции NASA.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур, намеченный на 16:21 по московскому времени в четверг, был отменен, так как произошла автоматическая отмена пуска, сообщили в ходе трансляции, которую вел "Роскосмос".

В состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Полет пилотируемого корабля должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно 3 часа 19 минут. Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС планировалась на 19:40.

По данным "Роскосмоса" Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября и приземлилась бы на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Астронавт NASA Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. По плану, этот полет должен был быть третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенного "Роскосмосом" и NASA.