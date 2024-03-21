Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура к МКС отменен

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур отменен, сообщили в ходе трансляции, которую ведет "Роскосмос".

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции.

Запуск должен был состояться в 16:21 по московскому времени в четверг.

В состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Полет пилотируемого корабля должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно 3 часа 19 минут. Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС планировалась на 19:40.

По данным "Роскосмоса", Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября и приземлилась на "Союзе МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет планировался быть третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.