Пуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения химического источника тока

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной переноса запуска корабля "Союз МС-25" стала просадка напряжения химического источника тока.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация. Вся процедура была прервана. Причина выявлена. Только что на заседании Государственной комиссии выяснили, причиной была просадка напряжения химического источника тока", - сказал Борисов журналистам в четверг.

Он также сообщил, что пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-25" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур перенесен на субботу.

"У нас назначена резервная дата - 23 марта в 17:36 по местному времени, соответственно в 15:36 по московскому", - сказал Борисов.

По его словам, у специалистов есть регламенты и инструкции на этот счет. "Все находится под контролем", - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил журналистам, что экипаж "Союза МС-25" покинул его.

"Экипаж в безопасности. Автобус забрал экипаж, экипаж покинул ракету", - сказал он.

"Экипаж возвращается на площадку, будет продолжаться карантин и дальнейшая подготовка к старту", - добавил он.

Ранее в ходе трансляции, которую вел "Роскосмос", сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур отменен. По словам диктора трансляции, на стартовом комплексе произошла автоматическая отмена пуска.

Запуск должен был состояться в 16:21 по Москве.

В состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Полет пилотируемого корабля должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно 3 часа 19 минут. Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС планировалась на 19:40.

По данным "Роскосмоса" Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября и приземлилась на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Астронавт NASA Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. По плану, данный полет должен был быть третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенного между "Роскосмосом" и NASA.