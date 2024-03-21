ЛЭП и частные дома в курском поселке Теткино повреждены после обстрела ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях обстрелов ВСУ территории Глушковского района в четверг.

"После сегодняшних обстрелов поселка Теткино Глушковского района там повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по его информации, повреждены крыши, окна и заборы восьми частных домов.

Ранее в четверг Старовойт уже сообщал об обстрелах территории поселка Теткино.