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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ЛЭП и частные дома в курском поселке Теткино повреждены после обстрела ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях обстрелов ВСУ территории Глушковского района в четверг.

"После сегодняшних обстрелов поселка Теткино Глушковского района там повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по его информации, повреждены крыши, окна и заборы восьми частных домов.

Ранее в четверг Старовойт уже сообщал об обстрелах территории поселка Теткино.

Роман Старовойт Теткино ВСУ Курская область
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