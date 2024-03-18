В Курской области при обстреле повредило предприятие в Теткине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины территории Глушковского района, пострадавших нет.

"Глушковский район с самого утра опять подвергается обстрелам со стороны Украины, - написал он в Telegram. - В поселке Теткино зафиксировано три прилета на территории предприятия, есть повреждение оборудования".

Также было обстреляно село Попово-Лежачи. Там обошлось без повреждений.