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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

В Курской области при обстреле повредило предприятие в Теткине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины территории Глушковского района, пострадавших нет.

"Глушковский район с самого утра опять подвергается обстрелам со стороны Украины, - написал он в Telegram. - В поселке Теткино зафиксировано три прилета на территории предприятия, есть повреждение оборудования".

Также было обстреляно село Попово-Лежачи. Там обошлось без повреждений.

Глушковский район Роман Старовойт Теткино Курская область
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