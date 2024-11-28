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Для фармпродукции балльную оценку локализации могут ввести в июле 2025 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает с июля 2025 года распространить на фармацевтическую продукцию балльную систему оценки локализации.

Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru предлагаемые изменения в 719-е постановление правительства, которое определяет порядок отнесения продукции к российской, в том числе, для целей распределения господдержки и участия в госзакупках.

Предполагается, что с принятием постановление на включение в реестр российской промышленной продукции смогут претендовать лекарственные препараты, вакцины и сыворотки, набравшие не менее 50 баллов за выполнение на территориях стран - членов Евразийского экономического союза определенных технологических процессов для каждой единицы продукции.

Необходимые 50 баллов, согласно проекту, можно получить либо за производство в ЕАЭС готового лекарственного препарата, либо за выпуск на территории союза фармацевтической субстанции (для химических фармсубстанций - за производство промежуточных продуктов или неочищенной субстанции; для фармсубстанций из природных источников - за выделение субстанции и производство ее неочищенной версии; для фармсубстанций, получаемых с использованием биологических процессов, - за создание и поддержание банков клеток (вирусов), их ферментацию и очистку).

"Указанный механизм разрабатывается в целях углубления локализации производства фармацевтической продукции на территории Российской Федерации и направлен на создание дополнительных стимулов для развития и освоения перспективных технологий производства на территории Российской Федерации, а также ориентирован на еще большее снижение зависимости внутреннего рынка от иностранных поставок", - отмечается в пояснительной записке.

ЕАЭС Минпромторг
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