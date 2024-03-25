Корабли ТОФ провели противолодочное учение в Японском море

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японском море провела учение, в ходе которого отработала задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба флота.

Корвет "Совершенный", малые противолодочные корабли "Метель" и "Кореец" ТОФ в ходе противолодочного учения в морском полигоне зашли в район нахождения "вражеской" субмарины и приступили к групповому поиску подводного объекта.

"Обнаружив акустический след, противолодочники отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника действовала дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", экипаж которой перед противолодочным учением успешно выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ".

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки флота. Цели учения достигнуты.