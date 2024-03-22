Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских реактивных снарядов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в пятницу над Белгородской областью нейтрализовано восемь украинских снарядов реактивной системы залпового огня.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в министерстве.

Там заявили, что данная атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была отбита около 07:30 по московскому времени.