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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских реактивных снарядов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в пятницу над Белгородской областью нейтрализовано восемь украинских снарядов реактивной системы залпового огня.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в министерстве.

Там заявили, что данная атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была отбита около 07:30 по московскому времени.

Белгородская область Украина Минобороны РФ
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