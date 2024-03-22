Один человек погиб при обстреле Белгорода, есть раненые

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории областного центра.

"Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб (...) Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над Белгородской областью около 7:30 пятницы.