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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Белгородский Грайворон остается без света из-за обстрелов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ситуации, сложившей в Грайворонском городском округе из-за постоянных атак с украинской стороны.

"На территории округа продолжаются обстрелы. Главной проблемой после них остается отсутствие электроэнергии. К сожалению, повлиять на эту ситуацию мы пока не можем. Сегодня в округе был поврежден газопровод, из-за чего без газа остаются абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что пока аварийные службы не могут приступить к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Также он сообщил, что несколько человек согласились эвакуироваться с обстреливаемой территории.

"Уговорил трех человек на время уехать из Грайворона, пока ситуация в округе не успокоится. Еще троих жителей, к сожалению, убедить не удалось. Задача главы городского округа Геннадия Ивановича Бондарева - постоянно работать в этом направлении", - заявил Гладков.

Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область
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