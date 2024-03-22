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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Женщина в Белгороде погибла во время прогулки с собаками

Губернатор Гладков также рассказал о двоих пострадавших

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел подробности о гибели женщины в результате утреннего обстрела, а также сообщил о раненых и о разрушениях.

"Один человек погиб - женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах - от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы", - написал он..

По предварительным данным, ранения получили два человека. Женщина получила осколочное ранение в ногу, у мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, оба доставлены в городскую больницу №2, уточнил губернатор.

В Белгороде разбиты окна в 31 квартире пяти многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и четырех учреждениях здравоохранения. Также повреждены 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели.

"В Белгородском районе в поселке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня - ограждение в одном частном домовладении", - перечислил Гладков и добавил, что данные о последствиях обстрела уточняются.

О сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе губернатор сообщил в 7:28. Затем он написал, что есть погибший и раненые, не приводя подробностей.

Минобороны сообщило, что примерно в 7:30 ПВО сбила над Белгородской областью восемь снарядов RM-70 "Вампир".

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Минобороны Белгородский район Белгородская область
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