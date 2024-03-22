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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

В РФ запускается проект по подготовке специалистов по беспилотникам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников стартует 1 апреля, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"С 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект, цель которого - создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Постановление, утверждающее правила реализации такого проекта, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Пилотный проект будет реализовываться на базе Университета Национальной технологической инициативы 2035 до конца 2029 года. В рамках него планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей по этим программам.

"Соавторами новых программ станут эксперты ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст" и сотрудники АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". Методическую поддержку "пилоту" окажут Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг", - рассказали в кабинете министров.

По окончании обучения слушатели будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.

Михаил Мишустин
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