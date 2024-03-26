Минпромторг до 12 апреля ждет заявок на гранты на сертификацию беспилотных систем

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг объявил конкурсный отбор заявок на гранты на сертификацию беспилотных авиационных систем (БАС), их будут собирать до 12 апреля.

Гранты в форме субсидий будут предоставляться российским организациям, планирующим получение сертификатов типа на отечественные БАС. Такой результат участники отбора должны будут получить в течение двух лет с даты заключения соглашения с Минпромторгом.

"Вместе с тем перед ними стоит задача по разработке конструкторской документации, которая будет способствовать получению изготовителем заключения о "российскости" в соответствии с постановлением №719", - отметили в пресс-службе ведомства.

Критерием отбора организаций является опыт в разработке воздушных судов и БАС, что подтверждается сертификатом разработчика Росавиации или лицензией Минпромторга на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники.

Инструментом охватываются такие типы машин, как самолеты, вертолеты, мультироторы и иные типы БАС (не включенные в другие группировки). На сертификацию БАС с максимальной взлетной массой свыше 30 кг, но не более 500 кг, можно получить до 150 млн рублей, БАС с максимальной взлетной массой свыше 500 кг - до 250 млн рублей. Средства гранта разработчики смогут потратить на оплату труда, покрытие материальных и накладных расходов, аренду инфраструктуры для выполнения полетов, оплату услуг, необходимых для сертификации, включая выполнение проверок, транспортировку, хранение и утилизацию образцов БАС.

Срок финансирования проектов не может превышать двух календарных лет. В рамках текущего отбора отмечается, что средства гранта распределяются между календарными годами равными долями.