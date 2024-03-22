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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Роспотребнадзор предложил без суда блокировать сайты инфобизнеса за нарушения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре предлагают создать реестр недобросовестных практик в сфере инфобизнеса и ввести возможность внесудебной блокировки информресурсов недобросовестных участников этого рынка.

"Представитель Роспотребнадзора заявил о необходимости существования реестра недобросовестных практик в сфере инфобизнеса и возможности внесудебной блокировки недобросовестных участников данного рынка", - сообщили в ведомстве по итогам прошедшего заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.

Роспотребнадзор поддержал инициативу введения обязательной маркировки для определенных типов экономической деятельности в сфере информационно-консультационных услуг с использованием дистанционных технологий. В рамках данного предложения предполагается разработать реестр тематик, которые подлежат обязательной маркировке "с указанием отсутствия гарантий результата обучения". Такую маркировку предлагается использовать в том числе в отношении ненаучных областей знания.

Роспотребнадзор
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