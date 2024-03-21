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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Организациям без лицензии могут запретить слова "университет" и "институт" в названиях

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре поддерживают запрет использовать наименования образовательных учреждений в названиях компаний, не занимающихся образованием, заявил на заседании рабочей группы в Госдуме заместитель руководителя Рособрнадзора Евгений Семченко. Скоро в парламент внесут соответствующий законопроект.

"Проголосую двумя руками и ногами, также как и все коллеги из системы образования, руководители и сотрудники образовательных организаций за то, чтобы запретить использовать слова "образовательная деятельность", "университет", "школа" и прочие в названиях организаций, которые не ведут на самом такой образовательной деятельности", - сказал Семченко.

Рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосфере возглавляют первый вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

"С декабря месяца прошлого года по сегодняшний день к нам поступило более 200 обращений людей, которые попались на такого рода уловку, шли в "институт", "академию", попали к мошенникам", - сказала Лантратова.

Она сообщила, что инициатива о запрете использовать в названии юрлиц слова, связанные с образованием и наукой, если они не имеет соответствующей лицензии, нашла поддержку и в профильном комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Соответствующий проект закона будет вноситься на рассмотрение палаты.

Рособрнадзор Петр Толстой Госдума Евгений Семченко Яна Лантратова
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