Мосгорсуд признал законным помещение блогера Блиновской в СИЗО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской, сообщили "Интерфаксу" в суде. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.

Защита просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции как незаконное и необоснованное.

Как сообщалось, Замоскворецкий суд изменил Блиновской меру пресечения по просьбе следствия, которое заявило соответствующее ходатайство в связи с "неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения".

На заседании суда стало известно, что речь, в частности, идет о новогодней вечеринке, которую Блиновская провела 23 декабря 2023 года и на которой присутствовала свидетель по ее уголовному делу.

Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов, а также неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.

Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

Кроме того, следствие считает, что не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи юридических лиц для незаконных переводов денежных средств.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.

Супруг Блиновской в настоящее время находится под домашним арестом.