Нефтяники просят власти решить обостряющиеся проблемы с цистернами для топлива и СУГ

Они предложили отменить запрет на продление срока службы исправных цистерн без их модернизации

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Руководители нескольких нефтегазовых компаний ("ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть" и "НОВАТЭК") направили письмо вице-премьеру Александру Новаку с просьбой решить усугубляющиеся проблемы с вагонами-цистернами для перевозки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с текстом письма, компании просят поручить профильным ведомствам проработать меры, чтобы обеспечить бесперебойные перевозки топлив железнодорожным подвижным составом.

Выбывающие вагоны-цистерны

Компании отмечают, что ежегодно по железным дорогам России перевозится порядка 220 млн тонн нефтеналивных грузов для внутреннего рынка и экспорта. Для этого используется подвижной состав в количестве около 180 тысяч. вагонов-цистерн, принадлежащий независимым операторам или дочерним обществам нефтегазовых компаний.

С 2022 года в стране сформировался дефицит вагонов-цистерн, который вызван высокими темпами списания таких вагонов из-за истечения сроков службы. В целом за последние 10 лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено всего около 16 тысяч единиц.

Кроме того, вырос срок оборота вагонов на сети РЖД после введения антироссийских санкций и перенаправления потоков внутри страны. В письме отмечается, что, по данным РЖД, этот срок увеличился на 13% в 2023 году в сравнении с 2021 годом, что соразмерно повысило потребность в вагонном парке.

В итоге за последние два года участились перебои с обеспечением вагонами-цистернами отгрузок нефтепродуктов и СУГ. Это приводит к недопоставкам топлива потребителям, ограничению объёмов переработки на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях, а также создает риски дестабилизации топливного рынка России, отмечают нефтяные компании.

При этом в 2025-2027 годах ожидается пиковое выбытие вагонов-цистерн по истечению нормативных сроков службы (32 года) - более 25 тысяч единиц, что составляет до 15% от общего парка цистерн России, говорится в письме. Нефтяники опасаются, что выбытие не будет компенсировано новым парком. Тем временем приказом Минтранса запрещены перевозки в вагонах, в отношении которых после 1 января 2016 года выполнены работы по продлению назначенных сроков службы, кроме нескольких исключений. "Считаем, что выдержать такой запрет в ближайшие годы в сфере перевозок нефтеналивных грузов не представляется возможным", - подчеркивается в письме.

Также нефтяники отмечают рост тарифов независимых операторов по предоставлению вагонов - в январе 2024 года. он составил в среднем около 40% к аналогичному периоду 2023 года и более чем два раза по сравнению с 2021 годом. Таким образом, в условиях сдерживания цен на топливо происходит перекрестное субсидирование нефтяными компаниями продукции других отраслей, подчеркивают главы нефтяных компаний.

Предложения нефтяников

В целях организации стабильного снабжения топливом российских потребителей нефтяники просят Новака поручить Минтрансу совместно с Минэнерго, Минпромторгом и производителями нефтепродуктов проработать меры обеспечения железнодорожным подвижным составом перевозок нефтепродуктов и СУГ.

В списке мер, предлагаемых компаниями, внесение изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог для временного (на период 2024-2028 годов) снятия запрета на продление срока службы вагонов-цистерн (на 3-5 лет) без проведения их модернизации при условии технической исправности.

Кроме того, предлагается провести инвентаризацию производственных планов российских вагоностроительных заводов и при необходимости скорректировать объемы производства нефтебензиновых и газовых цистерн на период 2024-2028 годов. Также предлагается принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства цистерн на период до 2028 года.

Источники "Интерфакса" также сообщают, что Новак поручил в срок до 3 апреля Минпромторгу, Минтрансу и Минэнерго рассмотреть вопрос дефицита вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ и о результатах доложить в правительство.

РЖД про "склады на колесах"

Как сообщили "Интерфаксу" в РЖД, компания принимает все необходимые меры по безусловному вывозу всего объема предъявляемых к перевозке нефтяных грузов. "Имеющегося парка цистерн более чем достаточно для организации как внутрироссийских, так и экспортных перевозок. В феврале 2024 года на путях необщего пользования без операций ежесуточно простаивало почти 18 тысяч нефтебензиновых цистерн. Надежность доставки бензина для нужд внутрироссийских потребителей сохраняется на стабильно высоком уровне. В текущем году указанный показатель достигает 96,5%", - отметили в РЖД.

Вместе с тем РЖД обращает внимание на длительный простой цистерн в очереди к сливу на нефтебазах, преимущественно среди предприятий на юге страны. Кроме того, в связи с задержками подвода танкерного флота также фиксируются случаи несвоевременного обеспечения выгрузки нефтепродуктов операторами морских терминалов на Дальнем Востоке.

"Данная ситуация приводит к использованию нефтяными компаниями вагонов как "складов на колесах", что также негативно влияет на обеспечение последующего подвода под погрузку порожнего подвижного состава", - заявляют в РЖД.

Минэнерго про графики

В Минэнерго отмечают, что по поручению премьер-министра Минэнерго совместно с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов, выполнение которых будет отслеживаться правительством в рамках специального проекта Координационного центра под руководством Александра Новака.

"Приоритетный вывоз с НПЗ и доставка нефтепродуктов до потребителей позволит обеспечить увеличение производства и дополнительно насытить топливом региональные нефтебазы в период сезонного роста спроса. Это благоприятно отразится на ценовой ситуации на рынке моторного топлива. Рост объемов вывоза нефтепродуктов будет достигнут при увеличении оборачиваемости вагонного парка за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), координации действий нефтяных компаний и РЖД, привлечения субъектов РФ к вопросу обеспеченности их территорий запасами моторных топлив", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, в рамках плана не будут существенно увеличены поставки по лимитирующим направлениям - поставки будут осуществляться в рамках внутренних потребностей. Повышение эффективности вывоза нефтепродуктов не должно ухудшить ситуацию с вывозом других грузов, подчеркнули в ведомстве.

Экспертное мнение

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич отмечает, что продление сроков эксплуатации вагонов-цистерн будет иметь краткосрочный терапевтический эффект и позволит снять напряжение. Но уже в ближайшей перспективе (до 3 лет) необходимо серьезно обновлять подвижной парк, о чем и говорят нефтяники. Поскольку норма о продлении срока службы регулируется приказом Минтранса, при наличии управленческой воли вопрос может быть решён в течении месяца, считает Станкевич.

Кроме истечения срока службы значительного количества вагонов-цистерн, влияют, как минимум, два фактора, говорит он.

"Первое - дефицит тягового подвижного состава (локомотивов). Так, по данным РЖД, суммарно за 2023 год потери объема перевозок железной дорогой по причине неисправности тяговых ресурсов составили 45,77 млн тонн. Второе - дисбаланс между фактическим развитием инфраструктуры РЖД и изменением количества подвижного состава, принадлежащего разным лицам. РЖД не участвует в формировании и реализации программ операторов грузоперевозок", - поясняет Станкевич.

Он также отмечает, что перманентные сложности грузоперевозок железнодорожным транспортом, влияющие на сроки поставок, затрагивают не только ТЭК, но и другие отрасли непрерывного цикла. В Государственной Думе эти вопросы в течении последних десяти дней поднимались дважды: на "правительственном часе" с участием гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова и на заседании комитета по энергетике с приглашением руководителя Минэнерго Николая Шульгинова, напомнил Станкевич.