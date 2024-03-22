Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

На аварийном руднике "Пионер" собрали максимум техники

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области на руднике "Пионер" (входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК), где после обвала 18 марта заблокированы 13 человек, сосредоточили максимальное количество тяжелой техники, сообщил через пресс-службу губернатор региона Василий Орлов.

"Сложные очень условия работы. Техники и людей достаточно. Там физически больше невозможно увеличить количество техники. Она просто разъехаться не может. Вода перестала поступать, проводится работа по изъятию грунта и укрепление бетонной стенки. Параллельно идут буровые работы. Это позволит нам добраться до нижних уровней и понять какая там среда", - сказал он.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе было отмечено, что спасатели с начала операции продвинулись на 220 метров внутрь завала на шахте рудника "Пионер".

На территории рудника, помимо расчистки завала и бурения разведывательных скважин, спецтехникой убирается лед с кромки карьера, чтобы восстановить дорогу и дойти до места установки мощного насоса. Он позволит осушить чашу карьера, что предотвратит просачивание воды в шахту.

Кроме того, задействованы мощные насосы, которые откачивают уже попавшую карьер воду. В этой работе планируют задействовать и насос, который доставляют автотранспортом из Кузбасса.

Василий Орлов УГМК Амурская область Пионер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Эксперт Минздрава сообщила о наличии ожирения у примерно 50 млн россиян

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Нефтяники просят власти решить обостряющиеся проблемы с цистернами для топлива и СУГ

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

На Запорожской АЭС восстановлено питание по основной линии энергоснабжения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });