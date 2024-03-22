На аварийном руднике "Пионер" собрали максимум техники

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области на руднике "Пионер" (входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК), где после обвала 18 марта заблокированы 13 человек, сосредоточили максимальное количество тяжелой техники, сообщил через пресс-службу губернатор региона Василий Орлов.

"Сложные очень условия работы. Техники и людей достаточно. Там физически больше невозможно увеличить количество техники. Она просто разъехаться не может. Вода перестала поступать, проводится работа по изъятию грунта и укрепление бетонной стенки. Параллельно идут буровые работы. Это позволит нам добраться до нижних уровней и понять какая там среда", - сказал он.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе было отмечено, что спасатели с начала операции продвинулись на 220 метров внутрь завала на шахте рудника "Пионер".

На территории рудника, помимо расчистки завала и бурения разведывательных скважин, спецтехникой убирается лед с кромки карьера, чтобы восстановить дорогу и дойти до места установки мощного насоса. Он позволит осушить чашу карьера, что предотвратит просачивание воды в шахту.

Кроме того, задействованы мощные насосы, которые откачивают уже попавшую карьер воду. В этой работе планируют задействовать и насос, который доставляют автотранспортом из Кузбасса.