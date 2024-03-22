Бурение скважины на шахте "Пионер" должны завершить в ближайшие дни

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Приамурье спасатели в ближайшие дни рассчитывают завершить бурение скважины, которая позволит оценить место возможного нахождения горняков, заблокированных в шахте на руднике "Пионер" (входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК) в Амурской области, сообщает МЧС России.

"Скорость бурения скважин - до 100 метров в сутки. Сегодня в рудник будет спущена третья буровая установка. С ее помощью предстоит пробурить 160 метров горной выработки. В течение суток будет доставлена четвертая буровая установка. В ближайшие дни при их помощи специалисты планируют попасть в места возможного нахождения горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках", - говорится в сообщении.

Первая буровая установка прошла больше половины от намеченной глубины разведывательной скважины. По последним данным, из 262 метров первой пробурено 143, из 205 метров второй скважины пробурено 16 метров.

Обрушение горной массы на золоторудном месторождении "Пионер" произошло 18 марта на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод, которые нужно откачивать.