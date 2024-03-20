Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Из шахты "Пионер" после обрушения откачали больше 1200 кубометров воды

Спасатели планируют оценить обстановку под завалом с помощью "видеоглаза"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области на шахте "Пионер" откачали больше 1200 кубометров воды с места обрушения горной породы, спасатели готовятся использовать аппарат "видеоглаз" для оценки обстановки внутри, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Работы на разрезе ведутся круглосуточно. Из шахты откачали больше 1200 кубометров воды, вывезли около 3100 кубометров грунта. В шахте возводят четыре изолирующих насыпных перемычки, чтобы не допустить прорыв грунтовых вод, ведется проветривание выработок.

Продолжается бурение скважины к участку, где могут находиться оказавшиеся под завалом горняки.

"В случае выявления пустот, для обследования шахты туда может быть спущен "видеоглаз", что позволит оценить обстановку внутри", - отметили в МЧС. Бурение позволит обеспечить дополнительное поступление воздуха, доставку воды и продуктов питания в случае обнаружения людей.

Замглавы ведомства Анатолий Супруновский назвал сложной обстановку на руднике.

"Ситуация на руднике сложная, но будут приняты все меры для поиска и спасения людей. Важный вопрос - безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте", - отметил замминистра.

К месту ЧП из Маломуйского рудника дополнительно везут еще одну буровую установку повышенной мощности.

Всего к поисково-спасательной операции привлечено порядка 230 человек, среди которых горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров, которые оснащены водолазным оборудованием для спуска, а также высокотехнологичными насосами для откачки жидкости.

Обрушение породы в шахте произошло 18 марта на глубине около 125 метров. В шахте находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

МЧС Маломуйский рудник Анатолий Супруновский Пионер Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

В этом году в РФ будут сформированы две общевойсковые армии и 14 новых дивизий

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });