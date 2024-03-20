Из шахты "Пионер" после обрушения откачали больше 1200 кубометров воды

Спасатели планируют оценить обстановку под завалом с помощью "видеоглаза"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области на шахте "Пионер" откачали больше 1200 кубометров воды с места обрушения горной породы, спасатели готовятся использовать аппарат "видеоглаз" для оценки обстановки внутри, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Работы на разрезе ведутся круглосуточно. Из шахты откачали больше 1200 кубометров воды, вывезли около 3100 кубометров грунта. В шахте возводят четыре изолирующих насыпных перемычки, чтобы не допустить прорыв грунтовых вод, ведется проветривание выработок.

Продолжается бурение скважины к участку, где могут находиться оказавшиеся под завалом горняки.

"В случае выявления пустот, для обследования шахты туда может быть спущен "видеоглаз", что позволит оценить обстановку внутри", - отметили в МЧС. Бурение позволит обеспечить дополнительное поступление воздуха, доставку воды и продуктов питания в случае обнаружения людей.

Замглавы ведомства Анатолий Супруновский назвал сложной обстановку на руднике.

"Ситуация на руднике сложная, но будут приняты все меры для поиска и спасения людей. Важный вопрос - безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте", - отметил замминистра.

К месту ЧП из Маломуйского рудника дополнительно везут еще одну буровую установку повышенной мощности.

Всего к поисково-спасательной операции привлечено порядка 230 человек, среди которых горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров, которые оснащены водолазным оборудованием для спуска, а также высокотехнологичными насосами для откачки жидкости.

Обрушение породы в шахте произошло 18 марта на глубине около 125 метров. В шахте находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.