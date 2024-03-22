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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Минпромторг анонсировал запуск 37 промпредприятий в новых регионах до конца года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В 2024 году на новых российских территориях будет запущено еще 37 промышленных предприятий, заявил на форуме "Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий" замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

"В период с 2022 по 2023 годы (в новых регионах РФ - ИФ) было запущено 160 промышленных предприятий, которые в основном перестали работать по причине военных действий. Уже создано 11,5 тысячи рабочих мест. (...) Еще 37 предприятий планируется запустить в текущем году. Прежде всего это (предприятия - ИФ) отрасли машиностроения и металлургии", - сказал он.

В его презентации сказано, что сейчас в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях действуют более 500 промышленных предприятий, на которых работают более 60 тысяч человек. Для поддержки производств был создан региональный фонд развития промышленности.

"Мы запустили предприятия, но теперь им нужна поддержка. Специально для этого мы создали фонд развития промышленности, наполнили его деньгами. В прошлом году это было 2 млрд рублей, поддержали 39 проектов. В этом году (капитализация фонда - ИФ) составит 5 млрд рублей, будет поддержано 50 предприятий. А в целом на три года заложено 12 млрд рублей", - уточнил Беспрозванных.

В 2025 году восстановление и запуск производств позволят создать еще 2 тысячи рабочих мест.

Минпромторг Алексей Беспрозванных ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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