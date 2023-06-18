Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Новым регионам выделят около 3 млрд руб. на докапитализацию фондов развития промышленности

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.

Распоряжение о выделении и распределении на эти цели более 2,9 млрд рублей подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Благодаря докапитализации будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в новых регионах", - отмечается в сообщении.

Указывается, что принятое решение направлено на интеграцию предприятий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в общую систему поддержки и развития промышленности в России.

ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ находится за границей

Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ находится за границей

Шойгу посетил военнослужащих-участников СВО, находящихся на лечении

Шойгу посетил военнослужащих-участников СВО, находящихся на лечении

В МИД РФ заявили, что Москва разделяет подходы африканской мирной инициативы по Украине

В МИД РФ заявили, что Москва разделяет подходы африканской мирной инициативы по Украине

Лавров заявил о заинтересованности стран Африки в урегулировании ситуации на Украине

Африканская делегация не передавала Путину посланий от Зеленского

В Кремле сочли недружелюбной реакцию Киева на африканскую инициативу

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Что произошло за день: суббота, 17 июня

Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права

Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права

Путин заявил на встрече с главами стран Африки о готовности к диалогу по украинской проблематике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });