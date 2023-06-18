Новым регионам выделят около 3 млрд руб. на докапитализацию фондов развития промышленности

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.

Распоряжение о выделении и распределении на эти цели более 2,9 млрд рублей подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Благодаря докапитализации будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в новых регионах", - отмечается в сообщении.

Указывается, что принятое решение направлено на интеграцию предприятий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в общую систему поддержки и развития промышленности в России.