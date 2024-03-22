Находящаяся в Донбассе ЮГМК за три года хочет вложить в развитие 24 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), объединяющий металлургические, добывающие и коксохимические предприятия в Донецкой и Луганской народных республиках, планирует удвоить мощности производства стали, вложив в развитие 24 млрд рублей.

"По итогам 2023 года мы выпустили более 2,5 млн тонн стали. Ассортимент нашей продукции превышает 400 позиций, эта продукция сейчас востребована в строительстве, машиностроении, судостроении. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе при реализации нашей инвестиционной программы с объемом инвестиций не менее 8 млрд рублей ежегодно на протяжении 2024-2026 годов, уже через пять лет мы планируем удвоить объемы производства и превысить показатель в 5 млн тонн стали в год", - сообщил генеральный директор управляющей компании ЮГМК - ООО "Союзметаллсервис" Валерий Шерин на форуме "Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий" в Ростове-на-Дону.

Он подчеркнул, что на горизонте 5-10 лет холдинг намерен приступить к реализации более крупных инвестпроектов, в частности аглофабрики.

"Вместе с тем, необходимо расширять внутреннее потребление. Приведу пример: несмотря на масштабное строительство по восстановлению новых территорий, арматуры в строительство мы отгрузили по итогам 2023 года и истекший период 2024 года около 40 тыс. тонн, при том что можем делать по году около 500 тыс. тонн. Очевидно, что есть куда расти. Почему это происходит? Исторически рынок металлопродукции в России является профицитным, и холдинг ЮГМК по сути вывалился на и без того профицитный внутренний рынок. За каждого потребителя сегодня приходится бороться", - отметил Шерин.

В связи с этим он назвал экспорт одним из приоритетных направлений реализации продукции.

"В структуре реализации от 40% до 50% в зависимости от месяца занимают экспортные отгрузки. Там (на экспортных рынках - ИФ) критически важно быть конкурентоспособными по цене, поскольку на этом рынке мы вступаем в конкуренцию с ключевыми участником - Китаем", - добавил Шерин.

Он подчеркнул необходимость расширения мер государственной поддержки, связанных с субсидированием процентной ставки по кредитам, а также стабилизации цен на газ и другие энергоресурсы.

"Тарифы на газ и энергетику выросли почти в четыре раза. Необходимо принять решение о стабилизации тарифов хотя бы на уровне инфляции", - полагает представитель ЮГМК.

В структуру ЮГМК входят Енакиевский и Макеевский метзаводы, Комсомольское рудоуправление (все три ранее входили в состав украинского холдинга "Метинвест"), "Макеевкокс" и Ясиновский коксохимический завод (ранее были в составе группы "Донецксталь") в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат (бывший актив "Индустриального союза Донбасса") и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР.