"АвтоВАЗ" объявил 23 марта рабочим днем для линий сборки Lada Granta и Niva

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботу, 23 марта, рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев в пятницу.

"В субботу, 23 марта, для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором", - сказал Зайцев.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте прошлого года начался серийный выпуск Lada Vesta NG.

Ранее сообщалось, что 28 февраля возобновился серийный выпуск Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 л и автоматической коробкой передач, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих. На начало 2025 года запланировано серийное производство Lada Iskra.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск") 20 февраля сообщил о начале сборки опытной партии Lada Largus перед полноценным рестартом производства модели, который намечен на май. Также на май запланировано начало серийного производства LADA e-Largus.

Решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в Ижевске было принято в конце лета 2023 года. Это позволило "АвтоВАЗу" освободить мощности для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta в 2024-2026 годах.

План производства "АвтоВАЗа" на весь 2024 год - 500 тыс. машин, продаж в РФ - порядка 450 тыс. штук.