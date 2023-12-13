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"АвтоВАЗ" подтвердил планы выпуска в 2024 году свыше 500 тыс. автомобилей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов.

"Наш производственный план в этом году - около 400 тыс. автомобилей. (...) В следующем году мы планируем еще более чем на четверть увеличить объемы производства, преодолев планку 500 тыс. автомобилей", - сказал Соколов в ходе заседания регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России в Челябинске в среду.

Как отмечал Соколов в июне, объем производства автомобилей на предприятиях группы "АвтоВАЗ" в 2024 году может составить 500-550 тыс. по сравнению с 400 тыс. в этом году, что будет зависеть, в частности, от темпов восстановления экспорта.

Между тем, в ноябре глава "АвтоВАЗа" отмечал, что включение автопроизводителя в санкционные списки США заставило компанию скорректировать планы выпуска 400 тыс. автомобилей в этом году - фактический объем производства Lada будет до 10% меньше. "Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено", - говорил он.

По данным "АвтоВАЗа", за январь-октябрь 2023 года компания произвела 293 тыс. автомобилей. Продажи Lada в РФ за тот же период, как сообщалось, составили почти 283,5 тыс. штук, что практически вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Максим Соколов АвтоВАЗ
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