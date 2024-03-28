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На "АвтоВАЗе" 30 марта будет рабочим днем для линий сборки Lada Granta и Niva

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботу 30 марта рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

"В субботу для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно", - сказал Зайцев, отметив, что работа в выходной день будет оплачиваться в соответствии с действующим коллективным договором.

Сейчас на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG.

28 февраля 2024 года возобновился серийный выпуск Lada Vesta с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих. На начало 2025 года запланировано серийное производство Lada Iskra.

Ижевский завод "АвтВАЗа" (ООО "Лада Ижевск") 20 февраля сообщил о начале сборки опытной партии Lada Largus перед полноценным рестартом производства модели, который намечен на май. Также на май запланировано начало серийного производства LADA e-Largus.

Решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в Ижевске было принято в конце лета 2023 года. Это позволило "АвтоВАЗу" освободить мощности для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta в 2024-2026 годах.

План производства "АвтоВАЗа" на весь 2024 год - 500 тысяч машин, продаж в России - примерно 450 тысяч штук.

Lada АвтоВАЗ Ижевск Сергей Зайцев Тольятти
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