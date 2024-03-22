Минтранс поддерживает приоритетность железнодорожных перевозок топлива

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минтранс поддерживает приоритетность железнодорожных перевозок нефтепродуктов по сравнению с другими грузами, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В соответствии с проектом Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре повышенный приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику и ВВП страны, в обеспечение занятости населения. Проект правил находится на рассмотрении в правительстве РФ. Минтранс России поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами", - сказали в ведомстве.

График приоритетности разработало Минэнерго во взаимодействии с грузоотправителями и РЖД. В частности, предлагается установить контроль за выполнением графика, с введением факторного анализа отклонений. Это необходимо для принятия корректирующих мер по всей цепочке логистики, включая планирование, погрузку и выгрузку, отметили в Минтрансе.

Ранее в Минэнерго сообщили, что по поручению премьер-министра совместно с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывают ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов, выполнение которых будет отслеживаться правительством в рамках специального проекта Координационного центра под руководством Александра Новака.

"Приоритетный вывоз с НПЗ и доставка нефтепродуктов до потребителей позволит обеспечить увеличение производства и дополнительно насытить топливом региональные нефтебазы в период сезонного роста спроса. Это благоприятно отразится на ценовой ситуации на рынке моторного топлива. Рост объемов вывоза нефтепродуктов будет достигнут при увеличении оборачиваемости вагонного парка за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), координации действий нефтяных компаний и РЖД, привлечения субъектов РФ к вопросу обеспеченности их территорий запасами моторных топлив", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, в рамках плана не будут существенно увеличены поставки по лимитирующим направлениям - они будут осуществляться в рамках внутренних потребностей. Повышение эффективности вывоза нефтепродуктов не должно ухудшить ситуацию с вывозом других грузов, подчеркнули в ведомстве.

Тема повышения приоритетности нефтепродуктов при железнодорожных перевозках обсуждается последние пару лет, в частности, при доставке на Дальний Восток. Проблема актуализировалась при введении запрета на экспорт бензинов 1 марта 2023 года, поскольку это потребовало изменение маршрутов поставок топлив.