РЖД усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах из-за Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщили, что усиливают меры безопасности в связи с ЧП в Московской области, с нападением на Crocus City Hall.

РЖД "усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей", сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

Росавиация уже сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Москвы, в связи с этим просит пассажиров заранее прибывать в аэропорты.

В Дептрансе Москвы сообщали, что ближайшая к комплексу станция метро "Мякинино" работала штатно.