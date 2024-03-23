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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

Атака на Crocus City Hall. Что известно к этому часу.

Атака на Crocus City Hall. Что известно к этому часу.
фото: AP/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вечером 22 марта перед концертом российской группы неизвестные вооруженные мужчины ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Ворвавшись в здание, они открыли стрельбу. В помещении начался пожар. Оперативные службы также сообщали о взрывах в здании.

В ФСБ подтвердили информацию о нападении на концертный зал.

По данным спецслужбы, погибли 40 человек, пострадали не менее 100. В СКР уточнили, что полной информации о жертвах пока нет. В списке пострадавших Минздрава Подмосковья 145 человек.

СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По предварительной информации, нападавших было не менее пяти, они были вооружены автоматическим оружием. Росгвардия ищет злоумышленников.

В здании концертного зала продолжается пожар, его тушат в том числе с вертолетов. Горит весь фасад здания.

О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину, он получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. На место трагедии прибыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Работу следственных групп на месте теракта координирует лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В Crocus City Hall должен был пройти концерт группы "Пикник", ее участники не пострадали, но не могут дозвониться до одного человека из технического состава, сообщил "Интерфаксу" директор группы Юрий Чернышевский.

Российские регионы, в том числе Москва и область, отменяют спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. В московских аэропортах усилены меры безопасности, также меры безопасности усиливает РЖД.

"Яндекс Такси" сделал бесплатными поездки из района Crocus City Hall. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Красногорск Росгвардия СКР ФСБ Crocus City Hall
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