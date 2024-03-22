Меры безопасности усилены в аэропортах Москвы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Москвы, в связи с этим просит пассажиров заранее прибывать в аэропорты.

"В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.