Пожарные приступили к тушению горящего здания Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения приступили к тушению горящего здания "Крокус сити холл" в Красногорске, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

К крыше концертного зала протянули пожарную автовышку и начали пролив горящих конструкций.

На месте происшествия дежурит не менее 50 автомобилей скорой помощи.

В концертном зале Crocus City Hall в пятницу вечером произошла стрельба, затем в здании начался пожар.

Есть погибшие и пострадавшие.