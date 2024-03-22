ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - По предварительной информации, в результате теракта в развлекательном комплексе Crocus City Hall погибли 40 человек, сообщили в ФСБ.

На данный момент известно о более чем 100 пострадавших, добавили в спецслужбе.

В ведомстве отметили, что предпринимаются все возможные меры для оперативной помощи пострадавшим.

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия, сообщили в ЦОС ФСБ

По данным оперативных служб, в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске вечером неизвестные вооруженные люди открыли огонь, затем в здании начался пожар.

По факту происшествия Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).