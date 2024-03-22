Пожарные остановили распространение огня в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня в здании Crocus City Hall, но крыша пока горит, передает с места событий корреспондент "Интерфакса".

По его словам, в данный момент видны языки пламени и на верхних этажах здания.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.