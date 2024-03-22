Среди пострадавших в Crocus City Hall есть дети

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Московский области Ксения Мишонова сообщила, что среди пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске есть дети.

"В зале были дети. Есть пострадавшие", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.