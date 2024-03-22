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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Останкинскую телебашню закроют для посетителей 23 и 24 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вход на Останкинскую телебашню для посетителей будет закрыт в субботу и воскресенье в связи с терактом в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

"В связи со случившимися трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" вход в Останкинскую башню 23 и 24 марта закрыт. Просим с пониманием отнестись к данной мере безопасности", - говорится в сообщении в её официальном телеграм-канале.

"Приносим наши искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким в этой страшной трагедии", - добавили в пресс-службе объекта.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. В связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 - пострадали, сообщили в ФСБ.

Crocus City Hall Останкинская башня
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