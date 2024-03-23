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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что все виновные в теракте в Красногорске будут наказаны.

"Глубоко соболезную родным и близким погибших в результате чудовищного террористического акта в Подмосковье. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Безусловно, виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными", - сказал он журналистам в субботу.

Как отметил Патрушев, "совершенное преступление является еще одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующей от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности".

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании возник пожар.

По последним данным СКР, число жертв превышает 60 человек, более 100 человек госпитализированы.

Расследуется уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Николай Патрушев Совбез РФ Crocus City Hall
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