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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Двух пострадавших в результате теракта в Красногорске выписали из больниц

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Согласно обновленному списку пострадавших Минздрава Московской области на 14:00, под наблюдением врачей остаются 125 человек, пострадавших в результате теракта в красногорском Crocus City Hall.

В обновленном списке в рубрике "выписано" значатся двое пострадавших.

По данным ведомства, на амбулаторном лечении находятся 20 человек, 105 - в больницах Москвы и Подмосковья.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании возник пожар.

Расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Минздрав Московская область Подмосковье Crocus City Hall
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