Воробьев предупредил, что число жертв теракта в Красногорске будет расти

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число жертв теракта в Crocus City Hall может значительно увеличиться.

"В медучреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 человек в состоянии различной степени тяжести. (...) Что касается погибших, количество жертв будет расти значительно", - сказал губернатор журналистам в открывшемся в субботу Центре помощи родственникам погибших и пострадавших.

"Спасатели работают на месте трагедии в Крокусе круглосуточно - продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, когда несколько человек с оружием отрыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник". После этого в здании произошел пожар. По последним данным СКР, число жертв возросло до 115.