СКР сообщил, что число погибших в теракте в Красногорске выросло до 115

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall на данный момент составляет 115 человек, сообщает СК РФ.

"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Красногорске в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Днем в субботу пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.