Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красное в ДНР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Красное (Донецкая народная республика)

"На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой народной республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным российских военных, в течение суток отражены три атаки ВСУ на купянском направлении, четыре украинские контратаки на донецком направлении, 12 контратак - на авдеевском.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-ймотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой народной республики", - отметили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Водяное (ДНР).

Как отметили в Минобороны РФ, "на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области".