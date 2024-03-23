В зоне СВО уничтожены две украинские пусковые установки комплекса С-300

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 171 украинский беспилотник, а также сбиты 29 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.