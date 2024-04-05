Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Водяное в ДНР

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей", - сказано в сообщении.

На этом направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и отражено 39 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское (ДНР). За неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии, информирует Минобороны России.

По его сведениям, на купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка (ДНР) и Строевка Харьковской области. Кроме того, отражены 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР).

"Потери противника составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов", - сказано в сводке.

"На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, трех аэромобильных и восьми механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр (ДНР). Также отражены 15 контратак штурмовых групп 31-й, 67-й, 72-й механизированных, 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял более 2 110 военнослужащих, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

На южнодонецком направлении, информирует ведомство, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Угледар (ДНР) и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили более 760 военнослужащих, 8 танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении действиями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике подразделений горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области, Работино, Нестерянка, Новоселовка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777, сообщает министерство обороны РФ.