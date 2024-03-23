Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

ФПК усилила контроль при посадке пассажиров в поезда дальнего следования

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила об усилении мер безопасности в поездах дальнего следования в связи с терактом в Московской области.

Как отмечается в сообщении компании, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования.

"Введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны. Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки", - говорится в сообщении ФПК.

Пассажиров в пути информируют о мерах предосторожности по громкоговорящей связи.

РЖД накануне сообщали, что меры безопасности были усилены также на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.

РЖД Федеральная пассажирская компания ФПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Борисов сказал, что перенесенный запуск "Союза МС-25" прошел штатно

Нападение на Crocus City Hall

Голикова заявила о крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших при теракте в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133

В Белгородской области за две недели от атак ВСУ погибли 24 человека

Нападение на Crocus City Hall

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

В России 24 марта объявлено днем общенационального траура

Нападение на Crocus City Hall

Детский омбудсмен сообщила о трех погибших детях при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Путин выступит с обращением к россиянам

Нападение на Crocus City Hall

Двух пострадавших в результате теракта в Красногорске выписали из больниц

Нападение на Crocus City Hall

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall