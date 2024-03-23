ФПК усилила контроль при посадке пассажиров в поезда дальнего следования

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила об усилении мер безопасности в поездах дальнего следования в связи с терактом в Московской области.

Как отмечается в сообщении компании, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования.

"Введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны. Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки", - говорится в сообщении ФПК.

Пассажиров в пути информируют о мерах предосторожности по громкоговорящей связи.

РЖД накануне сообщали, что меры безопасности были усилены также на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.