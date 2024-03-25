На территорию ВДНХ 25 марта будут пускать только по паспорту

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве ввели ограничения для прохода на территорию ВДНХ - посетители могут зайти только через арку главного входа и при наличии паспорта.

"Обращаем ваше внимание, что, в связи с усиленными мерами безопасности, на территории ВДНХ сегодня, 25 марта, действуют некоторые ограничения: вход на территорию осуществляется только через арку главного входа при наличии паспорта", - сообщил телеграм-канал Московского океанариума на ВДНХ.

По территории ВДНХ запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах. Бесплатные маршрутные такси "Москвариума" не будут ходить от метро ВДНХ.